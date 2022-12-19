Sözleşmeliye kadro konusu meclise ne zaman gelecek?

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SÖZLEŞMELİYE KADRO KONUSU MECLİSE NE ZAMAN GELECEK?

TBMM'de yaklaşık 2 ay süren bütçe görüşmeleri tamamlanırken sırada milyonları ilgilendiren sözleşmelilere kadro gündemde yer alıyor. Yeni yılda TBMM'deki görüşmelerde sözleşmeli personele kadro verilmesi öncelikler arasında yer alacak. 424 bin kişinin yararlanması beklenen düzenlemede 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacak. Daha önceki düzenlemenin dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya geçebilecek.