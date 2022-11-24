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Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personel kimlerdir? Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor?

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Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personel kimlerdir? Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli personel kimlerdir merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin düzenlemeyi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personel kimlerdir? Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor?

Son Dakika: Kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesini pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacakSon Dakika: Kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesini pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Sözleşmeli personel kimlerdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin düzenlemeyi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personel kimlerdir? Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

Sözleşmeli personel, kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemeyi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Bakan Bilgin, yüz binlerce kişinin sözleşmesindeki farklıları ortadan kaldıracak düzenleme için pazartesi gününü işaret etti. Bilgin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesini pazartesi günü açıklayacak." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının Kasım ayı içerisinde tamamlanacağını aktarmıştı. Bakan Bilgin konuyla ilgili Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" demişti.

Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor. Ayrıca görevde yükselme sınavına da giremiyorlar. Çalışmanın tamamlanmasıyla, kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak. Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Sözleşmeli Personel Gündem Politika Haberler

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