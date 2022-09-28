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Sözleşmeliye kadro gelecek mi 2022? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelir? Vedat Bilgin sözleşmeli açıklaması ne? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor

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Sözleşmeliye kadro gelecek mi 2022? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelir? Vedat Bilgin sözleşmeli açıklaması ne? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor

Sözleşmelilerin merak ettiği sorulardan birisi de sözleşmeliye kadro gelecek mi? sorusu oldu. Vatandaşın merakla beklediği sözleşmeliye kadro hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin açıklamada bulundu. Kadro düzenlemesi ile yapılan açıklama merak ediliyor. Sözleşmeliye kadro gelecek mi 2022? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelir? Vedat Bilgin sözleşmeli açıklaması ne? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

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Sözleşmeliye kadro gelecek mi 2022? Sorusu son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Sözleşmeli personelin merak ettiklerinde sözleşmeliye kadro ne zaman gelir? Sorusu yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro hakkında açıklamada bulunmasıyla vatandaşlar merakla gelişmeleri merak etti. Peki, Sözleşmeliye kadro gelecek mi 2022? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelir? Vedat Bilgin sözleşmeli açıklaması ne? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO GELECEK Mİ 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro gelecek mi? sorusu ile ilgili açıklamada bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık." İfadelerini kullandı. Ardından ise "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." Sözleşmeliye kadro konusunda "Bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır." Dedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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