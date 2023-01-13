Sözleşmeli personellerin kadroya çekmesi durumu bir süredir gündemde yer alması nedeniyle Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne? Sorusu merak ediliyordu. Sözleşmeli personel kadroya geçecek mi? Sorusu da merak edilenler arasındaydı. Peki, Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne? Sözleşmeli personel kadroya geçecek mi? Bu tarihten önce işe başlayanları kapsayacak!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne? Bir süredir gündemdekini yerini korumakta olan konulardan bir tanesi de sözleşmeli işçilerin kadro düzenlemesi ile birlikte kadroya geçmesiydi. Yapılan açıklamalar nedeniyle vatandaşlar tarafından Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne? Sorusu merak ediliyor. Peki, Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne? Sözleşmeli personel kadroya geçecek mi? Bu tarihten önce işe başlayanları kapsayacak!

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. Düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunu ifade eden Elitaş, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" diye konuştu.

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan bulundukları kurumda Memur kadrosuna geçecek" dedi.

Kamu personeline sözleşmeli olarak çalışanlar müracaat ettikleri halde atamaları gerçekleştirilecektir. Bugün kanun teklifini biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhur İttifakı olarak genel taslağı kanun haline getirmek için görevi yerine getirmiş olduk. İlgili komisyonlara havale edilecek, komisyonlarda gündemi içinde takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor.

"458 BİN KİŞİYE HAYIRLI OLSUN"

Pazartesi veya Salı günü önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Bu teklifin 458 bin kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenleme yapıyoruz. Bunu tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre gerçekleştirmiş oluyoruz.