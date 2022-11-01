Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon civarında EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi, 50 bin geçici işçi ile milyonlarca emeklinin gözü yapılan son açıklamalara çevrildi. Peki, Sözleşmeliye kadro çıktı mı? Taşerona kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Sözleşmeli personele kadroda geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin kapsama ilişkin 4B açıklamasında bulunmuştu. Peki, Sözleşmeliye kadro çıktı mı? Taşerona kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak."

Bakan Bilgin, "Bu kapsamın içerisinde sadece kamuda çalışan 4b'liler var. Kurumlarda özel durumda olan sözleşmeliler de bulunuyor. Onlar kapsamda olmayacak." dedi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışma tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.