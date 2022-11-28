Milyonlarca sözleşmemeli personel kadro için gün sayıyor. Net tarih bekleyen binlerce sözleşmeli personel "Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Taşerona kadro son durum nedir?" Sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne kadro zaman çıkacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? sorusu, kadro bekleyen binlerce 4B'li sözleşmeli personel tarafından sorgulanıyor. Sigorta kapsamında 4A'lı olabilmek için kadro verilmesini bekleyen sözleşmeli personeller için çalışma tamamlandı. Peki, Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne kadro zaman çıkacak? 4B'li sözleşmeli personel nedir? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM NEDİR?

Bakan Bilgin, son açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü (28 Kasım) gerçekleştirilecek Kabine toplantısı ardından yapacağı konuşmada sözleşmeli kadrosuna değineceğini belirtti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ÇIKTI MI?

Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında ilk sırada sözleşmeli personelin kadroya geçişi yer alıyor. Konuyla ilgili son olarak kapsam belirlendi. Uygulama ile kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personel 4A'lı olarak kadroya geçecek. Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Erdoğan da konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Sözleşmeli personelin, kadroya alınacağına dair açıklamalarda bulunan Bilgin, aynı zamanda 4A ve 4B çalışanları için de bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak.

4B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL NEDİR?

4B sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri için tanımlanmaktadır.

Sözleşmeli personelin atanmaları, terfi, maaşlarına ilişkin temel kurallar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli kamu kurumlarda kendi özel yasalarında sözleşmeli personelini düzenleyebilmektedir.