AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. Vatandaşların heyecanla beklediği sözleşmeliye kadroyla ilgili merak edilenler ise Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu? Sözleşmeliye kadro hangi kurumları, kişileri kapsıyor? soruları ile aratıldı.

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan bulundukları kurumda Memur kadrosuna geçecek" dedi. Peki, Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu? Sözleşmeliye kadro hangi kurumları, kişileri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİ KADRO BELEDİYELERİ KAPSIYOR MU?

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan bulundukları kurumda Memur kadrosuna geçecek" dedi.

Elitaş'ın açıklamalarından satır başları;

Kamu personeline sözleşmeli olarak çalışanlar müracaat ettikleri halde atamaları gerçekleştirilecektir. Bugün kanun teklifini biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhur İttifakı olarak genel taslağı kanun haline getirmek için görevi yerine getirmiş olduk. İlgili komisyonlara havale edilecek, komisyonlarda gündemi içinde takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor.

"458 BİN KİŞİYE HAYIRLI OLSUN"

Pazartesi veya Salı günü önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Bu teklifin 458 bin kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenleme yapıyoruz. Bunu tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre gerçekleştirmiş oluyoruz.

UZMAN ÇAVUŞLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Uzman çavuşlarla ilgili kanun var, o kanunla ilgili belli süre uzman çavuşluk yapanlar sınava tabi olmadan ilk başvurduğu kurumlarla ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanma düzenlemesi var, o düzenleme devam ediyor.

"TERFİ VE İMZA YETKİLERİ YOKTU"

Sözleşmeli personelin nasıl çalıştırılacağına ilişkin düzenlemeler mevcut. Buna geçenler devlet memuru kadrosunda devam edecekler. Sözleşmeli personellerin devam garantisi olmadığı gibi terfi imkanları ve imza yetkileri yoktu. Bunlar devlet memuru statüsüne gireceklerinden dolayı bu imkanlardan yararlanacaklar.

EYT DÜZENLEMESİ

EYT'de kanun yapma yönünden belli zaman alacaktır. Bakanlığımız bu konuyu konuşmadı, onlar da herhalde göndermedi.