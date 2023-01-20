Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeli personele kadro verilmesine yönelik kanun teklifi hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte Sözleşmelilere kadro Meclis'ten geçti mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Sözleşmelilere kadro Meclis'ten geçti mi? Son Dakika! Sözleşmeli personele kadro kanun teklifi Meclis'ten geçti mi?

Sözleşmelilere kadro Meclis'ten geçti mi? Merak ediliyor. TBMM'de sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi görüşüldü. Bu nedenle Sözleşmelilere kadro Meclis'ten geçti mi? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer aldı. Yasayla birlikte 458 bin 615 kişi kadroya geçebilecek. Peki, Sözleşmelilere kadro Meclis'ten geçti mi? Son Dakika! Sözleşmeli personele kadro kanun teklifi Meclis'ten geçti mi?

SÖZLEŞMELİLERE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM'de sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi görüşüldü. Binlerce sözleşmeli personelin kadroya geçişine imkan tanıyan teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı. Yasayla birlikte 458 bin 615 kişi kadroya geçebilecek. 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanınacak. Kadroya geçen personeller, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklara sahip olabilecek. Öğretmenler, tayinleri konusunda, kadroya geçmeden önce sözleşmeli çalışırken doldurdukları süreyi koruyabilecek.

EBE, HEMŞİRE VE MÜEZZİNLER DE DÜZENLEME KAPSAMINDA

Vekil ebe ve hemşireler, vekil imam hatip ve müezzin-kayyımlar ile belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamına alındı.

3 YILIN ARDINDAN KADROYA GEÇİLECEK

Öte yandan yasa yürürlüğe girdikten sonra mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı aranacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.