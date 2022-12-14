Sözleşmeli vatandaşların merakla beklediği kadroya geçiş tarihi hakkında merak edilenler var. Kadroya geçecek olan sözleşmeli vatandaşlar arama motorlarında Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek? Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor, kimler alınacak 2022? İşte detaylar...

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Sözleşmeli kadroya ne zaman geçecek? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Sözleşmelilerin gündeminde yer alan kadroya geçiş tarihi hakkında araştırılmalar yapılırken arama motorlarında Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek? Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor, kimler alınacak 2022? soruları aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

SÖZLEŞMELİLER KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ; "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B'li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bak. sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" sözlerini söylemişti. Sözleşmelilerin ne zaman kadroya geçeceği hakkında henüz net bir tarih bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde gelişme yaşanması tahmin ediliyor.

SÖZLEŞMELİ KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız." Demişti. Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor konusu henüz netleşmedi