Bir süredir gündemde olan sözleşmeli çalışanların kadroya geçme durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Konuya dair araştırılan sorulardan bir tanesi de Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek? Sorusu oluyor. Peki, Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek?

Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek? Sorusu, gün içerisinde birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Gelen açıklamaların ardından işçiler 90 bin taşeron işçi kadrosunda son durumu merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro planlaması olduğunu açıklamıştı. Peki, Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek?

SÖZLEŞMELİLER KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Bilgin açıklamalarında şunları söyledi;

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

Buna göre; 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayında yapılması bekleniyor.