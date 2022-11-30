Kabine Toplantısı alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro müjdesi verdi. Kadroya geçecek olan sözleşmeli vatandaşlar arama motorlarında Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçecek mi? Sağlık personeli kadrolu olacak mı? sorularını aratıyor. Peki, Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçecek mi? İşte detaylar...

Kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya geçecek. 520 bin sözleşmeli personelde 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek." dedi. Vatandaşlar ise Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçecek mi? Sağlık personeli kadrolu olacak mı? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ KADROYA GEÇECEK Mİ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle "sözleşmeli personel statüsü"nü yeniden belirlediklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadroya geçen personelin, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacağını bildirdi.

Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenlerin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebileceğini kaydeden Erdoğan, "Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli-kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirtti.

SÖZLEŞMELİ NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya geçecek. 520 bin sözleşmeli personelde 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek." dedi. Ancak kadroya geçmeyi düşünenleri kötü bir sürpriz bekliyor. Düzenlemeyi değerlendiren uzmanlar, kadroya geçen personelin maaşlarında düşüş olacağını, bu yüzden herkesin geçmek istemeyebileceğini söyledi.

Düzenleme ile ilk aşamada 424 bin kişinin kadroya geçebileceğini belirten Erdoğan, "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. Kamu Çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözdük. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunarak yasalaşmasını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Ancak uzmanlar, kadroya geçen personelin maaşlarının düşeceğini söyledi. TRT Haber canlı yayınında düzenlemeye ilişkin konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, "520 binin içerisinde 424 binin direk geçişi olabilecek. Herkes geçmek istemeyebilir ücret konularıyla alakalı. Sözleşmeli personel SSK kapsamında. Kadroya geçtiğinde emekli sandığı mensubu olacak." dedi. Duman sözlerine şöyle devam etti: "Emeklilik planlamalarında da değişiklik olacak. Sosyal güvenlik sistemi SSK'dan daha erken, daha rahat koşullarda emekli ederken, emekli sandığından biraz daha farklı koşullarla emekli edeceği için bu durumda bir çoğunun ücret açısından da bir düşüş söz konusu olabilir. Ücretini düşürmek istemeyen, SSK'dan emekliliğini planlayanlar olacaktır."