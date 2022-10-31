Sözleşmeli personele kadro ne zaman, hangi tarihte çıkacak ve sözleşmeli personel kadro alımında son durum ne vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kamuda sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte merak ediliyor. Peki, Sözleşmeli personele kadro ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Sözleşmeli personel kadro alımında son durum ne?

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız." Demişti. Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor konusu henüz netleşmedi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO ALIMINDA SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro gelecek mi? sorusu ile ilgili açıklamada bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık." İfadelerini kullandı. Ardından ise "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." Sözleşmeliye kadro konusunda "Bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır." Dedi.