Kamuda sözlenmeli olarak yaklaşık 500 bin personeli kapsayacak yeni 4B sözleşmesinde sona gelindi. Teknik çalışmalar bitikten sonra karar için Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığına taslak metini sunacak. Konuyla ilgili Bakan Vedat bilginden milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Peki ,Sözleşmeli personele kadro kimlere, ne zaman gelecek? 4B düzenlemesi kapsamında kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...

Kamuda sözleşmeli personelleri kapsayacak 4B düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor. Milyonlarca sözleşmeli personel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelecek haberi bekliyor. Konuyla ilgili Bakan Bilginden milyonları heyecanlandıran açıklama geldi. Bakan Vedat Bilgin, 500 bin sözleşmeli çalışanın kadroya alınmasıyla ilgili talepleri değerlendirdiklerini kaydederek, kamu kuruluşlarıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Peki, sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek? Kimler kadroya geçecek? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde özel ekip oluşturulmuştu. Kamuda bulunan 500 bin sözleşmeli personel için çalışmanın Kasım ayında Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.

"Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır.

KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamuda çalışan 4B'lilerin kadroya alınacağını ve bununla ilgili çalışma yapılacağını söyledi.