TBMM'de sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi görüşüldü. Binlerce sözleşmeli personelin kadroya geçişine imkan tanıyan teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı. Böylece, Sözleşmeli personel kanunu meclisten geçti mi? Sözleşmeliler kadroya geçti mi gibi merak edilen konular netleşti.

Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeli personele kadro verilmesine yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla birlikte 28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak işe başlayanlar bekleme süresi olmadan kadroya geçebilecek. Bu gelişme ile Sözleşmeli personel kanunu meclisten geçti mi? Sözleşmeliler kadroya geçti mi sorular yanıtını buldu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KANUNU MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

TBMM'de sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi görüşüldü. Binlerce sözleşmeli personelin kadroya geçişine imkan tanıyan teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.Yasayla birlikte 458 bin 615 kişi kadroya geçebilecek. 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanınacak.

Kadroya geçen personeller, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklara sahip olabilecek. Öğretmenler, tayinleri konusunda, kadroya geçmeden önce sözleşmeli çalışırken doldurdukları süreyi koruyabilecek. Vekil ebe ve hemşireler, vekil imam hatip ve müezzin-kayyımlar ile belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamına alındı.

Öte yandan yasa yürürlüğe girdikten sonra mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı aranacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.