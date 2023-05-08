Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 45 Bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu ardından ise 45 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi ve vatandaşlar arama motorlarında Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı.

Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?sorusu merak ediliyor. 45 bin öğretmenin ataması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşti. Butona öğretmenlerle birlikte basan Erdoğan, "Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Ataması yapılan öğretmenlerin yarısı deprem bölgesindeki illerde görev yapacak" dedi. Merak edilenler arasında ise Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? soruları yer alıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

45 bin öğretmenin ataması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşti. Butona öğretmenlerle birlikte basan Erdoğan, "Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Ataması yapılan öğretmenlerin yarısı deprem bölgesindeki illerde görev yapacak" dedi.

Bu atamanın Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük atama olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Öyle palavrayla şu kadar öğretmen atayacağız demekle olmuyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Ataması yapılan öğretmenlerin yarısı deprem bölgesindeki illerde görev yapacak. Bölgede enkazları tamamen kaldırdık. 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Allah'ın izniyle 650 bin konutu yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz." dedi.

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Geride bıraktığımız 3 ayda deprem bölgesi için çok önemli adımlar attık. Enkazları tamamen kaldırdık. 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 binini de temelini attık. 319 bini bir sene içinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp teslim edeceğiz.

"EĞİTİM BÜTÇEMİZİ 651 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTTİK"

2002'de ilk göreve geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin en başına yerleştireceğiz demiştik. 21 yıllık süre zarfında ekonomik şartlar ne olursa olsun bu sözümüze sadık kaldık. Hazırladığımız bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdık. Altyapı eksikleri giderilmeden kalitenin yakalanamayacağı gerçeğiyle tarihi nitelikte pek çok adım attık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Bakanlığımızın derslik sayısını iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını; ilk öğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 13'e indirerek OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin 44'ü okula gidebiliyorken bugün 99'u okula gidiyor. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11'ken yüzde 90'a yükselttik.

"HER ÖĞRENCİMİZİN KİTAPLARINI ÜCRETSİZ VERİYORUZ"

Orta öğretimde 100 kız evladımızın 39'u okula erişiyordu bugün 95'i okula erişiyor. Atıl kalan köy okullarımızı tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz. Sadece bir yıl içinde 2 bin 670 köy yaşam merkezi açarak bu alanda çok önemli bir dönüşümü başlattık. Bu yıl 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını yaşam merkezi olarak hizmete açmayı planlıyoruz. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor, 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz. Tam 60 yıldır gündeme getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Buradan bir kez daha eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşanlara prim vermeyen başöğretmen ve uzman öğretmenlerimizi, tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum.

Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de refahını yükseltmeye devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yapacak, Türkiye Yüzyılı'nı da eğitim yüzyılı haline dönüştüreceğiz. Bu duygularla atamasını yaptığımız öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum."

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

45 bin öğretmen atama sonuç sorgulama için BURAYA tıklayınız.