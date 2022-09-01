Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla sokağa çıkan öğretmenlere değinerek "Boykot çağrısı art niyetli bir girişim. Bırakın boykotu, bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?" dedi. Bunun üzerine internette Sözleşmeli öğretmenlik nedir? Sözleşmeli öğretmen nasıl olunur? soruları aratılıyor.

Eğitim fakültelerinden her yıl binlerce öğretmen adayı mezun oluyor. Kimileri mesleğe hemen başlasa da kimileri de mesleğe başlamak için yıllarca ter döküyor. Bu süreçte bazı öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik yapıyor. Peki,Sözleşmeli öğretmenlik nedir? Sözleşmeli öğretmen nasıl olunur? detayları sizler için derledik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Sözleşmeli öğretmenlik nedir? sorusunun cevabını en çok eni mezun olan öğretmenler ve aileleri merak ediyor. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmen kadrolarında çalışan kişiler olarak öne çıkıyor. Sözleşmeli öğretmenlik dönemini başarıyla tamamlayan öğretmenler, adaylıktan bir üst unvana terfi ederek bulundukları yerdeki öğretmen kadrosuna atanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI NASIL OLUYOR?

Sözleşmeli öğretmen alım süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için öncelikle ön başvurunun yapılması gerekiyor. Ön başvurunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nca adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav sonuçlarını geçen adaylar ihtiyaç olan bölgelere atanır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Sözleşmeli öğretmenlik için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir ilan açması gerekiyor. Ardından sözleşmeli öğretmenlik adayları, Milli Eğitim Bakanlığı sitesi üzerinden başvurularını yaparak kayıt yaptırıyor. Kayıt yaptıran sözleşmeli öğretmenlik adayları sözlü mülakata çağrılıyor. Mülakat sonrası başarılı olan adayların isimleri ve görev yerleri açıklanıyor.