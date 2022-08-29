Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilmesi konusu uzun yıllardır sık sık gündem oluyor ve öğretmen adaylarının merak konusu oluyor. Peki, 2022 Sözleşmeli öğretmenlere kadro mu verilecek? Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek?

Sözleşmeli öğretmenlere kadro verileceği iddiası sonrası sosyal medyada konu ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek mi? 2022 Sözleşmeli öğretmenlere kadro mu verilecek? İşte, detaylar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Gazeteci Engin Pınarbaşlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Bir müjde daha. Kadro bekleyen ÜCRETLİ ve Sözleşmeli Öğretmenlerimize KADRO ihtisası geliyor.

@tcmeb ücretli öğretmenlerimizin yararlanacağı kadro için girişimlerde bulundu.

Hayırlı olsun TÜRKİYE" ifadelerini kullandı.