Kabilene Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin düzenlemenin kimleri kapsadığı, hangi kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınacağı merak ediliyordu. Sözleşmeli öğretmenlerin de kadroya geçirileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları sevindirdi. Peki, Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya alınacak? Kadrolu öğretmen ve sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...

Son zamanlarda gündemden düşmeyen 4B Sözleşmeli personelin kadroya geçme haberleri Sözleşmeli personeller tarafından yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında verildi. Sözleşmeli öğretmenlerin de kadroya geçirileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar sevindirdi. Sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar ise konuya dair tarih araştırmasına geçti. Peki, Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya alınacak? Kadrolu öğretmen ve sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN KADROYA GECECEK?

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER KADROYA MI GECECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B'li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" açıklamasında bulundu.

KADROLU ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Kadrolu öğretmenler KPSS sınavına girerek kamuya atanmış öğretmenlerdir. Bu öğretmenlerin maaşı çalıştıkları yıl, kademe ve dereceye göre değişebilmektedir. Kadrolu öğretmen maaşı en düşük 10 bin TL iken en yüksek 12 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

MEB tarafından istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerin maaşları 8.576 TL ile 9.200 TL arasındadır.