Yaptığımız mesleğin bize güvence sağlaması hepimiz için önemlidir. SGK'ya bağlı farklı güvence sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlerden biri olan 4B kadro nedir? araştırılıyor. Peki, Bu kadro kimleri kapsar? Sözleşmeli öğretmen 4B mi? SGK 4B nedir? SGK 4B işçi kadrosu kimleri kapsıyor?

Türkiye'de mesleklerini icra eden vatandaşlar sosyal güvencelerden faydalanabilmeleri ve belirli şartlar tamamlandığında emekli olabilmeleri için devletin oluşturduğu SGK sistemine ihtiyaç duyar. Mesleklerini icra eden vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan çeşitli kurumlarda çalışmalıdırlar. Devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunur. Peki, Bu kadro kimleri kapsar? Sözleşmeli öğretmen 4B mi? SGK 4B nedir? SGK 4B işçi kadrosu kimleri kapsıyor? İşte detaylar haberimizde...

4B KADRO NEDİR?

4B grubunun eski ve yeni olarak iki tanımı bulunmaktadır. Kanun değişimiyle beraber tanım da değişmiştir. İlk olarak 4B grubunun eskiden neyi temsil ettiğini tanımlayalım. 4B grubu, eski ismiyle Bağ-Kur olarak bilinen gruptur. Yani belli bir memuriyeti olmayan, atama ile bir yerde kalıcı olarak çalışmayan meslek sahipleridir. Biraz daha detaylı anlatacak olursak; SGK memurları kapsayan güvenlik kurumudur. 4B statüsünde, mesleğini icra eden kişi Bağ-Kur'a prim ödeyerek güvenliğini sağlama alan, sözleşmeli işlerde ya da kendi adına kurduğu işlerde çalışır. Bağımsız olarak çalışan meslekler; esnaf, tüccar, sanatkar veya serbest meslek erbaplarıdır. Bu anlattıklarımız eskiden 4B statüsünün temsil ettiği vatandaşlardı; fakat kanun değişiminden sonra 4B için bu tanım yeterli değildir. Şu anki, geçerli olan tanıma gelecek olursak; kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan vatandaş bulunuyor.

4A'lılar iş garantisi bulunan klasik devlet memurlarını kapsıyor. Toplu sözleşme hakları bulunuyor ancak grev hakları bulunmuyor.

4B'liler devletin ihtiyacına bağlı olarak on iki aylık sözleşme ile alınıyor. Her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çalışma koşulları 4A'lılarla aynı olmasına rağmen özlük hakları itibarıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi bulunuyorlar. 4B statüsünü kapsayan meslekler ise; öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, teknisyen, veznedar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar oluyor. 4B'liler yenilenen kanuna bağlı olarak bu meslek gruplarına bağlı vatandaşları kapsıyor.

4B KADRO STATÜSÜ NEDİR?

Kanunun değişmesiyle 4B kadro statüsü, kariyer meslek sahibi kişileri ilgilendirir. Kariyer meslek grubuna sahip kişiler olarak nitelendirdiğimiz ise; hemşire, mühendis, bekçi gibi mesleklere sahip vatandaşları kapsar. 4B kadro, bu mesleklere ek olarak taşerondan kadrolu sürece geçişte de sürekli gündeme gelir. Sizin için yukarıda sıralamış olduğumuz kariyer mesleklerine sahip kişiler ÖSYM'nin hazırladığı KPSS sınavına girerler. ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna ve KPSS'den aldıkları puana göre tercih yaparlar. Tercih sonucunda yerleştirilen kişiler 4B kadrosuna dahil olmuş olurlar.

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇEBİLECEK Mİ?

Kamuda yaklaşık 3.5 milyon personel çalışıyor; fakat aynı işi yapmalarına rağmen çalışanların çoğu memur olarak çalışsa da bazıları işçi statüsünde bazıları da sözleşmeli statüsünde çalışıyor. Bu durum da kamuda çalışan 4B sözleşmeli personel statüsündekiler ve diğer statüdekiler için olumsuzluk teşkil ediyor. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için ise 4B sözleşmeli personelin kadro grubuna dahil edilmesi teklifi geçtiğimiz aylarda TBMM'ye sunuldu. Bu teklif ise kamuda çalışan 4B sözleşmeli personelin memurluk statüsüne geçmesi için "14/7/1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adı altında sunuldu.