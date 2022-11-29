Sözleşmeli vatandaşların merakla beklediği kadroya geçiş tarihi hakkında merak edilenler var. Kadroya geçecek olan sözleşmeli vatandaşlar arama motorlarında Sözleşmeli ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli yılbaşından önce mi, sonra mı kadroya geçecek? sorularını aratıyor. Peki, sözleşmeli ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...

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Sözleşmeli ne zaman kadroya geçecek? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Sözleşmelilerin gündeminde yer alan kadroya geçiş tarihi hakkında araştırılmalar yapılırken arama motorlarında Sözleşmeli ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli yılbaşından önce mi, sonra mı kadroya geçecek? soruları aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya geçecek. 520 bin sözleşmeli personelde 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek." dedi. Ancak kadroya geçmeyi düşünenleri kötü bir sürpriz bekliyor. Düzenlemeyi değerlendiren uzmanlar, kadroya geçen personelin maaşlarında düşüş olacağını, bu yüzden herkesin geçmek istemeyebileceğini söyledi.

Düzenleme ile ilk aşamada 424 bin kişinin kadroya geçebileceğini belirten Erdoğan, "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. Kamu Çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözdük. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunarak yasalaşmasını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Ancak uzmanlar, kadroya geçen personelin maaşlarının düşeceğini söyledi. TRT Haber canlı yayınında düzenlemeye ilişkin konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, "520 binin içerisinde 424 binin direk geçişi olabilecek. Herkes geçmek istemeyebilir ücret konularıyla alakalı. Sözleşmeli personel SSK kapsamında. Kadroya geçtiğinde emekli sandığı mensubu olacak." dedi. Duman sözlerine şöyle devam etti: "Emeklilik planlamalarında da değişiklik olacak. Sosyal güvenlik sistemi SSK'dan daha erken, daha rahat koşullarda emekli ederken, emekli sandığından biraz daha farklı koşullarla emekli edeceği için bu durumda bir çoğunun ücret açısından da bir düşüş söz konusu olabilir. Ücretini düşürmek istemeyen, SSK'dan emekliliğini planlayanlar olacaktır."

Sözleşmelilerin kadroya geçmesi ile ilişkin paylaşılan görsel ise şöyle;