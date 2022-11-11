Sözleşmeli memura kadro verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı. Sözleşmeli memurlara kadronun ne zaman çıkacağını da paylaştı. Peki, Sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek? İşte konuya dair tüm detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merakla beklenen haberle ilgili müjdeyi verdi. Bakan Vedat Bilgin, TBMM'de bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaparken "Devlette çalışan sözleşmeli personeli kadrolu yapacağız. 32 çeşit sözleşme var. Bu sorunu çözeceğiz." diyerek tarih verdi. Peki, Sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeli personele kadro ne zaman gelecek, Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Devlette çalışan sözleşmeli personeli kadrolu yapacağız. 32 çeşit sözleşme var. Bu sorunu çözeceğiz.Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz.

SÖZLEŞMELİ KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla bekleniyor.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRODA SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son açıklamada, sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti; Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı: "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."