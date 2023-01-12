Sözleşmeli memura kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Sözleşmeli personel kadro kanun teklifi metni içinde neler var?

Sözleşmeli personele kadro bugün meclise geliyor. Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Peki, Sözleşmeli memura kadro meclise geldi mi, ne zaman gelecek? merak ediliyordu. İşte, Sözleşmeli personel kadro kanun teklifi metni içinde neler var? Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için kanun teklifi verildi mi? Detaylar...

Sözleşmeli personele kadro kanun teklifi meclise geldi mi? Sözleşmeli personele kadro bugün meclise geliyor. Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Peki, Sözleşmeli memura kadro meclise geldi mi, ne zaman gelecek? merak ediliyordu. İşte, Sözleşmeli personel kadro kanun teklifi metni içinde neler var? Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için kanun teklifi verildi mi? Detaylar...

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE Mİ?

Kamuda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin beklediği haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifinin bugün öğleden sonra TBMM'ye sunulacağını söyledi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Akbaşoğlu, "Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi yaklaşık 500 bin çalışanımızı ilgilendiriyor. Bu konuyla ilgili yarın (12 Ocak Perşembe) muhtemelen öğleden sonra bu yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta da bunun yasalaşmasıyla ilgili süreci başlatacağız. Ben şimdiden bütün sözleşmeli personel statüsünde çalışan arkadaşlarımız için bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bunun akabinde de hemen EYT'lilerle ilgili yasal düzenlemeyi de yasalaştıracağız." ifadelerini kullandı.

KADRO İÇİN KAÇ YIL ÇALIŞMA ŞARTI VAR?

Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek.230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.

KADROYA GEÇİNCE HANGİ HAKLARA SAHİP OLACAKLAR?

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.