Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sözleşmeli memura kadro ile ilgili açıklamalarının ardından "Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsayacak?" sorusun gündeme geldi. Detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında "Sözleşmeli memur nedir?", "Kimler kadroya geçecek?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Sözleşmeli memur nedir? Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsayacak? Kimler kadroya geçecek? 4B sözleşmeli personel ne demek?

Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsayacak sorusunun cevabı sıklıkla aratılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli memurlarla ilgili "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık." açıklamasında bulundu. Peki, Sözleşmeli memur nedir? Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsayacak? Kimler kadroya geçecek? 4B sözleşmeli personel ne demek? İşte detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ MEMUR NEDİR?

4B sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri için tanımlanmaktadır.

Sözleşmeli personelin atanmaları, terfi, maaşlarına ilişkin temel kurallar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli kamu kurumlarda kendi özel yasalarında sözleşmeli personelini düzenleyebilmektedir.

KAMUDA 500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO YOLDA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, sözleşmeli kamu personeline yönelik kadro çalışmasında gelinen aşama hakkında bilgi verdi. Bilgin, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" diye konuştu.

KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, hazırlanan ilk taslağa göre 3 yılı dolduran sözleşmeliler kadroya geçecek. 3 yıldan az süresi olanlar ise 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçecek.

Bu taslağa göre halen bakanlıklarda ve belediyelerde çalışan sözleşmelilerden 3 yılı dolduranlar otomatik olarak kadroya geçmiş olacak.

İkinci taslakta ise süreli süresiz herkesin kadroya geçmesi öngörülüyor. Burada ise 3 yıl kuralına bakılmadan otomatik kadro imkanı getirilmiş olacak.

SÖZLEŞMELER 3 YIL UZATILACAK

01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar.

3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.

3 yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak.

Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.

Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, hizmet sözleşmeleri, malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.

Taslaklardaki diğer detaylar ise şöyle sıralanıyor:

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı yasanın 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.

31.12.2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacaklar.

31.12.2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacaklar.