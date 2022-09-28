Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli kadroya kimler alınacak 2022? Hangi kurumda çalışan sözleşmeliler kadroya geçecek?

Sözleşmelilerin merak ettiği sorulardan birisi de sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor? sorusu oldu. Vatandaşın merakla beklediği sözleşmeliye kadro hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin açıklamada bulundu. Kadro düzenlemesi ile yapılan açıklama merak ediliyor. Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli kadroya kimler alınacak 2022? Sözleşmeli kadro ne zaman geliyor? Hangi kurumda çalışan sözleşmeliler kadroya geçecek?

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Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor?Sorusu son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Sözleşmeli personelin merak ettiklerinde sözleşmeliye kadro ne zaman gelir? Sorusu yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro hakkında açıklamada bulunmasıyla vatandaşlar merakla gelişmeleri merak etti. Peki, Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli kadroya kimler alınacak 2022? Sözleşmeli kadro ne zaman geliyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ne dedi? Hangi kurumda çalışan sözleşmeliler kadroya geçecek?

SÖZLEŞMELİ KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız." Demişti. Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor konusu henüz netleşmedi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO GELİCEK Mİ 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro gelecek mi? sorusu ile ilgili açıklamada bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık." İfadelerini kullandı. Ardından ise "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." Sözleşmeliye kadro konusunda "Bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır." Dedi.