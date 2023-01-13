Sözlenmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro düzenlemesi meclisten geçti mi?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen sözleşmeliye kadro düzenlemesi yönelik gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Yakalşık Kamuda çalışan 500 Sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren yeni düzenleme meclisin gündeminde. Peki, sözlenmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? 4-B sözleşmeli personel kadro nedir? Sözleşmeliye kadro düzenlemesi meclisten geçti mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sözleşmeli personelin devlet kadrosuna geçişiyle ilgili yeni düzenleme Meclisin gündeminde. Bir süredir görüşmeleri devam eden 4/b personeli kapsayan yeni düzenleme kanun teklifinin meclisten geçtikten sonra 500 bin kişi kamuda görev yapabilecek. Peki sözlenmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? 4-B sözleşmeli personel kadro nedir? Sözleşmeliye kadro düzenlemesi meclisten geçti mi? Detaylar haberimizde...

SÖZLEMELİ PERSONEL KADROYA NE ZAMAN GECECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu kamuoyunda bir süredir konuşulan 4/B sözlemeli personeleri kapsayan yeni yasa hakkında önemli açıklamada bulundu. Akbaşoğlu konuşması şu şekilde:

"AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçeceği tarihle ilgili şunları söyledi; "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız." ifadelerine konuşmasında yer verdi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesi verdi. 3 yıl sözleşmeli olarak çalışanların bir yıl da aday memurluk süreci olacağını belirten Erdoğan, "3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya geçecek. 520 bin sözleşmeli personelde 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. "ifadelerini kullandı.

4-B SÖZLEMELİ PERSONEL KADRO NEDİR?

Kamu kurumlarında yıllık sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olmaktadır. BAĞ-KUR olarak bilinir. Kariyer ve meslek gurupları kategorileri haricinde çalışan kesim 4a gurubu çalışanlarıdır.

SÖZLEŞMLİYE KADRO MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Taslak metni mecliste grubu olan bütün partilere göndelerdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kanun teklifini hazırladı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik kanun teklifi bugün Meclise sunulacak Buna göre; Sözleşmeliye kadroyla ilgili taslak metninin yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.