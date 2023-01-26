Sözlenmeli personel düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? Sözlenmeli personel düzenlemesi Resmi Gazetede yayınladı mı?

Kamuda görev yapan binlerce sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren yeni yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. Sözlenmeli personel kadro düzenlemesi kapsamında 28 Kasım 2022'den önce Sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak. Peki,sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek? Sözlenmeli personel düzenlemesi Resmi Gazetede yayınladı mı? Sözlenmeli personel düzenlemesi kimleri kapsıyor? Sözlenmeli personel düzenlemesi kimleri kapsamıyor? Detaylar haberimizde...

SÖZLEMELİ PERSONEL DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETEDE YAYINLADI MI?

Milyonlarca kamuçalışanını yakından ilgilendiren458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SÖZLEMELİ PERSONEL DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak. Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

SÖZLEMELİ PERSONEL DÜZENLEMESİNDE KİMLER YARALANAMIYACAK?

Sözleşmeli olarak Kamuda istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.