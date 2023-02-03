Sözlenmeli akademik personel kadroya gecti mi? Sözlenmeli Akademik Personel yasa teklifi ne zaman yasalaşacak?

Bir süredir sözlenmeli Akademik personel kadroya geçip gecikmeği kamuoyunca merak ediliyordu. Uzun süre TBMM genel kurulunda görüşülen Sözleşmeli akademik personelin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM sunuldu. Peki, Sözlenmeli akademik personel kadroya gecti mi? Sözlenmeli Akademik Personel yasa teklifi ne zaman yürüklüğe girecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yaklaşık 1 milyon 500 bin vatandaşımızı yakından ilgilendiren sözleşmeli akademik personelinkadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM genel kuruluna sunulmasının ardından kanun teklifinin meclisten geçip geçmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sözlenmeli akademik personel kadroya gecti mi? Sözlenmeli Akademik Personel yasa teklifi ne zaman yürüklüğe girecek? Sözlenmeli Akademik personel yasa teklifi kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL KADROYA GECTİ Mİ?

Yaklaşık 1 milyon 500 bin akademik personeli yakından ilgilendiren Sözleşmeli akademik personele kadro teklifi TBMM'den geçti. Kanuna göre, Yükseköğretim Kalite Kurulunda da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Yasayla, yükseköğretim kurumlarındaki disiplin cezaları ve disiplin cezalarını gerektiren disiplin suçları ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenleniyor. Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniliyor.

SÖZLEMEKLİ AKADEMİK PERSONEL NEDİR?

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğu takdirde veya yıllık planlar içinde geçici olarak işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumların teklifi ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınıp sözleşme yapılmak kaydıyla geçici olarak çalıştırılan kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denmektedir.