Sözel bölümler hangileri? 2025 YKS sözel puanla tercih edilebilecek bölümler!

Sözel alanda tercih edilebilecek bölümler, iletişim, öğretmenlik, edebiyat ve medya gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Peki, sözel bölümler hangileri ve bu bölümler hangi üniversitelerde bulunuyor? Sözel puan türüyle öğrenci alan lisans programları neler? Bu yazımızda 2025 YKS tercih döneminde işinize yarayacak güncel sözel bölümler listesini sizin için derledik.

SÖZEL BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM verilerine göre, sözel bölümler genel olarak Türk Dili, Tarih, Coğrafya, İletişim, Medya ve Öğretmenlik gibi alanları kapsar. Bu bölümler, öğrencinin TYT ve AYT'de sözel puan türünden aldığı sonuçlara göre tercih edilir.

SÖZEL BÖLÜMLER

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Coğrafya

İlahiyat

Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Radyo, Televizyon ve Sinema

Gazetecilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Yeni Medya ve İletişim

Reklamcılık

Sanat Tarihi

Müzik Öğretmenliği

Görsel Sanatlar Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025- YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.