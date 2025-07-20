Sözel bölümler hangileri? 2025 YKS sözel puanla tercih edilebilecek bölümler!
Üniversite sınavına hazırlanan adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sözel bölümler hangileri? sorusudur. YKS sınavında Türkçe ve sosyal bilimlerde başarılı olan öğrenciler, sözel puanla girilen bölümler hakkında bilgi edinerek tercih listelerini oluşturmak istiyor.
Sözel alanda tercih edilebilecek bölümler, iletişim, öğretmenlik, edebiyat ve medya gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Peki, sözel bölümler hangileri ve bu bölümler hangi üniversitelerde bulunuyor? Sözel puan türüyle öğrenci alan lisans programları neler? Bu yazımızda 2025 YKS tercih döneminde işinize yarayacak güncel sözel bölümler listesini sizin için derledik.
SÖZEL BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM verilerine göre, sözel bölümler genel olarak Türk Dili, Tarih, Coğrafya, İletişim, Medya ve Öğretmenlik gibi alanları kapsar. Bu bölümler, öğrencinin TYT ve AYT'de sözel puan türünden aldığı sonuçlara göre tercih edilir.
SÖZEL BÖLÜMLER
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
İlahiyat
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Radyo, Televizyon ve Sinema
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Yeni Medya ve İletişim
Reklamcılık
Sanat Tarihi
Müzik Öğretmenliği
Görsel Sanatlar Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2025- YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.