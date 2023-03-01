Sözcü TV yeni yayın hayatına girmesiyle beraber Sözcü TV sunucuları merak ediliyor. Sözcü TV sunucuları kimler ve Sözcü TV ne zaman yayına girecek soruları gündeme geliyor. Gazeteci Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV sunucuları kimler merak ediliyor. Peki, Sözcü TV sunucuları kimler? Sözcü TV ne zaman yayına girecek?

Sözcü TV sunucuları ve programlarımları sayesinde dikkat çekmeye başladı. Sözcü TV sunucuları kimler ve Sözcü TV ne zaman yayına girecek merak ediliyor. Sözcü TV sunucuları kimler ve Sözcü TV ne zaman yayına girecek soruları gündeme geliyor. Sözcü TV'de birbirinden farklı usta gazetecilerin yer aldığı programlar gündeme geliyor. Sözcü TV sunucuları kimler? Sözcü TV ne zaman yayına girecek? Detaylar haberimizdedir…

SÖZCÜ TV SUNUCULARI KİMLER?

Günün gelişmeleri, son dakika haberleri Korcan Karar'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 19.00'da Sözcü Televizyonu'nda sizlerle buluşacak.

haberleri Korcan Karar'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 19.00'da Sözcü Televizyonu'nda sizlerle buluşacak. Umut Yertutan, SÖZCÜ Televizyonu'nda.

Egehan, SÖZCÜ Televizyonu'nda.

Hafta sonları ana haber bültenini Ümit Zileli sunacak.

bültenini Ümit Zileli sunacak. Tuba Emlek, SÖZCÜ Televizyonu'nda.

Mustafa Sağlamer, SÖZCÜ Televizyonu'nda.

İskender Baydar, SÖZCÜ Televizyonu'nda.

Çağla Atlı ve Murat Muratoğlu, hafta içi her sabah SÖZCÜ Televizyonu'nda.

Burak Ersemiz, SÖZCÜ Televizyonu'nda.

Gökhan Kayış ve Ceylin Çağatay, her Cumartesi ve Pazar saat 08.00 - 11.00 arası SÖZCÜ Televizyonu'nda.

Özlem Ermiş Beyhan, SÖZCÜ Televizyonu'nda.

Merve Ekinci ve Ali Ekber Yıldırım, SÖZCÜ Televizyonu'nda.

Dr. Deniz Demirhan'dan öğreneceğiz.

Yaşar Özer'in sunumuyla Sözcü televizyonunda.

Oya Başar, Olmaz Bu Kadar haber bülteniyle Sözcü televizyonunda.

Ruhat Mengi, Sözcü Televizyonu'nda.

Lale Özan Arslan, Sözcü Televizyonu'nda.

Yücel Arı, ekibiyle Sözcü Televizyonu'nda.

Dr. Nedim Türkmen, Sözcü televizyonunda.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü Televizyonu'nda.

SÖZCÜ TV NE ZAMAN YAYINA GİRECEK?

Sözcü Tv, Gazeteci Yılmaz Özdil yönetiminde yayın hayatına başladı. Birçok gazetecinin yer alacağı kanal, sabah saat 08:00'de yayın hayatına başlıyor ve gece 00:00'da son buluyor. Birçok uydu kanalında yer alacak olan Sözcü TV frekans bilgileri araştırılıyor. Sözcü TV canlı izlemek için aşağıda bulunan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. SÖZCÜ Televizyonu 1 Mart'ta yayın hayatına başlıyor.

SÖZCÜ TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZCÜ TV FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Sözcü TV sabah saat 08:00'de yayın hayatına başlıyor ve gece 00:00'da yayın bitiyor. Digiturk, D-Smart, TV Plus, tivibu, Kablo Tv ve Turksat frekans bilgileri şu şekilde: