Sözcü TV'nin frekans bilgileri ne? Sözcü TV nin kadrosunda kimler yer alacak?

SÖZCÜ Televizyonu için geri sayım bitti.1. Mart itibariyle yayın hayatına başlayan Sözcü TV nin kadrosu ve frekans bilgileri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Deneyimli Gazeteci Yılmaz Özdil'in Genel Yayın Yönetmenliğinde bunduğu Sözcü TV birbirinden değeli isimler ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Pek, Sözcü Televizyonunun frekans bilgileri ne? Sözcü TV nin kadrosunda kimler yer alacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

RTÜK'ten lisansını alan Sözcü TV, 1 Mart'tayayın hayatınabaşladı Sözcü TV'nin başına usta Gazeteci, Yazarı Yılmaz Özdil'in getirildiği duyulurdu. İzleyiciler ise Türk Basınına yeni bir ufuk ve soluk getirecek Sözcü TV Frekans bilgilerini ve yayın akışını merak ediyor. Peki, Sözcü Televizyonunun frekans bilgileri ne? Sözcü TV'nin yayın akışı nasıl olacak? Sözcü TV nin kadrosunda kimler yer alacak? Detaylar haberimizde...

SÖZCÜ TV FREKANS BİLGİLERİ NE?

Sözcü TV'yi izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. SZC TV Türksat 4A uydusundan izleyebilmek için alttaki frekans bilgilerini kullanmanız gerekmektedir.Sözcü Tv Frekans bilgileri şu şekildedir.

Frekans: 12685

Polarizasyon: H (Yatay)

SR: 27500

Fec: 2/3

SÖZCÜ TV NİN KADROSUNDA KİMLER YER ALACAK?

Genel Yayı Yönetmeliği'nin Gazeteci, Yazar Yılmaz Özdil'in üstendiği Sözcü TV kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Yılmaz Özdil, Korcan Karar, TugbaEmlek İskender Baydar, Yaşar Özer, Egehan, Lale ozan Arslan, Deniz Demirhan, Merve Ekinci, Ali Ekber Yıldırım, Özlem Ermiş Beyhan, Umut Yertutan, Mustafa Sağlamer, Burcu Uğur ,Gökhan Kayış, Çağla Atlı ve Murat Muratoğlu gibi ünlü isimler yer alacak.