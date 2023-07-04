Sözcü Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, Ebru Baki ile Ebru Baki ile Para Politika programının bugünkü konuğu Demokrat Parti İstanbul milletvekili Turgay Bozoğlu oldu. Sözcü Tv konuğu Turgay Bozoğlu kimdir ve Turgay Bozoğlu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Sözcü Tv konuğu Turgay Bozoğlu kimdir? Turgay Bozoğlu kaç yaşında, nereli?

Ebru Baki ile Para Politika programının bugünkü konuğu Turgay Bozoğlu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Turgay Bozoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Turgay Bozoğlu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Sözcü Tv konuğu Turgay Bozoğlu kimdir? Turgay Bozoğlu kaç yaşında, nereli? Turgay Bozoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TURGAY BOZOĞLU KİMDİR?

Bozoğlu'nun web sayfasında yer alan biyografisi şöyle:

3 Şubat 1964 tarihinde Bolu Mengen'de doğdum. Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuyum. Ben doğduktan kısa bir süre sonra ailem İzmir'e göç etmiş. Sırasıyla Vali Rahmi Bey İlkokulu, Şirinyer Lisesi orta kısmını bitirdikten sonra İzmir Atatürk Lisesi'nde lise hayatımı tamamladım. 1981 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne (Mülkiye) girdim. ABD'de İşletme Yüksek Lisans daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora çalışmalarımı tamamladım.

1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'na girdim. Aynı Bakanlıkta Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Bakan Danışmanı olarak görev yaptım. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Bakan Danışmanlığı görevinde bulundum. Ülkemizi bir çok uluslararası toplantılarda temsil ettim. Daha sonra Çankaya Belediyesinde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüm. Halen İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyorum.

1999 yılından beri çeşitli üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak ders vermekteyim. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Başkanlığını iki dönemdir yürütüyorum. Ayrıca Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına sahibim.

Evli ve iki çocuk babasıyım.