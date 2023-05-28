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Sözcü çöktü mü, hacklendi mi? Sözcü.com neden açılmıyor?

Sözcü çöktü mü, hacklendi mi? Sözcü.com neden açılmıyor?

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Sozcu.com.tr sitesine giriş yapan kullanıcılar siteye erişemedi ve sitenin enden kapalı olduğunu merak edildi. Peki, Sözcü çöktü mü, hacklendi mi? Sözcü.com neden açılmıyor?

Sözcü haber sitesine giriş yapanlar siteye ulaşamayınca sorunun kaynağını merak etti. Peki, Sözcü çöktü mü, hacklendi mi? Sözcü.com neden açılmıyor?

SÖZCÜ ÇÖKTÜ MÜ, HACKLANDİ Mİ?

Sozcu.com.tr sitesi 28Mayıs 2023 günü teknik sorun yaşadı ve ziyaretçilerin erişimine kapandı. Yaşanan sorunun nedeni kaynaklara göre siber saldırı olarak nitelendiriliyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

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