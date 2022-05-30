Söylemezsem Olmaz yok mu? Söylemezsem Olmaz yayından kaldırıldı mı? - Haberler

Söylemezsem Olmaz bu sabah ekranlara gelmedi. Her sabah saat 08:45'de, canlı yayında izleyicisinin karşısına çıkan program 30 Mayıs 2022 Pazartesi sabahı yayınlanmadı. Peki, Söylemezsem Olmaz yok mu? Söylemezsem Olmaz yayından kaldırıldı mı?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Beyaz TV'de hafta içi her sabah saat 08:45'de, canlı yayında ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı bu sabah ekrana gelmedi.

Son programda sezon finali ile ekrana gelen Söylemezsem Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı hakkında açıklama yapılmadı.

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