Uzun süredir Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mobbinge uğradığını söyleyen Seren Serengil, programdan ayrıldığını söyledi. Peki, Söylemezsem Olmaz yapımcısı Bilal Özbilge kimdir

Seren Serengil, uzun süredir yer aldığı Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programından ayrıldığını duyurdu. Mobbinge uğradığını söyleyen Serengil, "Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı. Gelişme sonrası Söylemezsem Olmaz yapımcısı Bilal Özbilge kimdir merak edildi.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ YAPIMCISI BİLAL ÖZBİLGE KİMDİR?

Ünlü gazeteci Bilal Özbilge, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve gündem belirleyerek reyting rekorları kıran Söylemezsem Olmaz programının yapımcısıdır.