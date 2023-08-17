Beyaz TV'nin sevilen programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucularının ayrılma sebepleri merak konusu oldu. Söylemezsem Olmaz programı bitti mi sorusu araştırılmaktadır. Peki, Söylemezsem Olmaz sunucuları neden ayrıldı? Söylemsem Olmaz programı bitti mi? İşte detaylar...

Uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının tüm sunucuları ayrıldı. Programdan tüm sunucuların neden ayrıldığı merak konusu oldu. Tüm sunucuların programdan çıkmasının ardından Söylemezsem Olmaz bitti mi sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Söylemezsem Olmaz programı hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Söylemezsem Olmaz sunucuları neden ayrıldı? Söylemsem Olmaz programı bitti mi? Detaylar haberimizde...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Pınar Eliçe, Bircan Bali ve Ebru Şancı'nın sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz'da yeni sezon öncesi 3 yorumcu da ayrıldı. Söylemezsem Olmaz programı yeni sezonda yayınlanacaktır fakat yeni sunucuları henüz belli değildir.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SUNUCULARI NEDEN AYRILDI?

8 yıldır Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında "Değerli takipçilerim ve seyircilerim 8. sezonu bitirdiğim Söylemezsem Olmaz programında bu yıl yer almayacağımı belirtmek isterim. Magazin programları için misyonumu tamamladığımı düşünüyorum TV hayatıma yeni renklerle devam etmeyi istiyorum hepinize sonsuz teşekkürler" dedi. Son sezonda programa dahil olan Pınar Eliçe ise yaptığı veda açıklamasında "Hayat bir yolculuktan ibaret kimi zaman kısa kimi zaman uzun sürer ama her yolun ulaştığı bir yer vardır. Benim de yolculuğum elbette devam edecek Ancak bazen yol ayrımına gelip seçim yapmak gerekir. Bu sebepten bir süredir görev aldığım Söylemezsem Olmaz programından ayrılmış bulunmaktayım. Yeni sezonda sizlerle birlikte olamayacağım. Ancak bu uzun bir ayrılık olmayacak en kısa sürede farklı platformda farklı yapılarda tekrar buluşacağız. Öncelikle Beyaz TV yönetimine, yapımcımıza, masa arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında görev alan tüm ekip arkadaşlarım ve tabii ki siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.