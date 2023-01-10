Başarılı sunucu Seren Serengil Söylemezsem Solmaz'dan ayrılıp ayrılmadığı ile gündemde yer alıyor. Hafta iç her gün 08.45te Beyaz Tv den yayınlana program iki haftadır ekrana gelmiyor. Programın izleyicileri söylemezsem olmaz neden yok? Söylemezsem olmaz bitti mi? Söylemesem olmaz ne zaman başlayacak? Seren Serengil'e ne oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Hafta içi her gün 08.45'te Beyaz TV' ekranlarından yayınlanan Söylemezsem Olmaz 10 Ocak Salı günü ekrana gelmedi. Geçen hafta sunucu Seren Serengil'in rahatsızlığı nedeniyle ekrana gelmeyen programın izleyicileri Söylemezsem olmaz neden yok? Söylemezsem olmaz bitti mi? Söylemesem olmaz ne zaman başlayacak? Seren Serengil'e ne oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Seren Serengil'in sağlık problemleri nedeniyle bugün Söylemezsem Olmaz 'da yer almadığı kaydedildi. Serengil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama sevgilisi Mustafa Rahman Tohar'dan geldi.

Tohar sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim" ifadelerine yer verdi.

SÖYLEMESEM OLMAZ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Magazin klasiği Söylemezsem Olmaz, sürprizleri ve dopdolu içeriği ile magazin gündemini belirlemeye devam ediyor. Seren Serengil ve sivri dilli yorumcu Bircan Bali ve Arto'nun yorumlarıyla Söylemezsem Olmaz hafta içi her gün saat 08.45'te Beyaz TV de izleyicisiyle buluşuyor.

SEREN SERENGİL'E NE OLDU?

Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Programın açılışı sırasında üçlünün arasındaki soğuk rüzgarlar ekrana yansımıştı. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlenmiş ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrılıp hastaneye gitmişti.

Başarılı sunucunun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer verilecektir.