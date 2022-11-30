Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı ilgiyle takip edilen programlar arasında yer alıyor. Sevilerek takip edilen Söylemezsem Olmaz programının sunucularından olan Arto'yu ekranlara göremeyen vatandaşlar ise Söylemezsem Olmaz Arto hasta mı? Söylemezsem Olmaz Arto ne zaman dönecek? sorularını arattı. İşte merak edilenler...

Söylemezsem Olmaz Arto hasta mı? sorusu merak ediliyor. Beyaz Tv ekranlarının sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, büyük izleyici kitlesine hakim. Söylemezsem Olmaz programının sevilen sunucusu Arto'yu göremeyen vatandaşlar ise Söylemezsem Olmaz Arto hasta mı? Söylemezsem Olmaz Arto ne zaman dönecek? sorularını arattı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ ARTO HASTA MI?

Söylemezsem Olmaz sunucularından biri olan Arto'nun herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Programda olmamasının sebebini ise Bircan Bali, Arto'nun Miami'de olduğu için programa katılmayacağını açıkladı.

ARTO KİMDİR? HARUTYAN DALGA KİMDİR?

Arto'nun gerçek adı Harutyan Dalga'dır. Sahne şovlarından sonra Arto olarak tanınan Dalga, Ermeni asıllı Türk vatandaşıdır. Arto, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur ve 55 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümlerinde okumuştur. 1997 yılında sahnelerde yerini almaya başlayan ve sivri diliyle sürekli dikkat çeken Arto, ortağı Ataberk Oral ile birlikte Beyoğlu'nda Zilly diye bir gece kulübü sahibidir.