Söyle Buldun Mu şarkı sözleri! Söyle Buldun Mu şarkı sözleri neler?

Türk pop müziği ve caz sanatçısı Ayten Alpman'ın Söyle Buldun Mu şarkı sözleri "Söyle Buldun Mu şarkı sözleri" şeklinde dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Söyle Buldun Mu şarkı sözleri neler? Detayları haberimizde…

Ayten Alpman'ın Ayten Alpman Klasikleri albümünde bulunan Söyle Buldun Mu şarkısının sözleri dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Söyle Buldun Mu şarkı sözleri neler? İşte Söyle Buldun Mu şarkı sözleri…

SÖYLE BULDUN MU ŞARKI SÖZLERİ

Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne

Muhtacım inan senin bir tek sözüne

Yalvarsam ağlasam kapansam dizine

Döner miyiz yine eski günlere

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Yine eskisi gibi beraber olsak

Ne olur sanki geçenleri unutsak

Hayat bitse dünya dursa

Ölüm bile olsa biz ayrılmasak

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Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle

Yoksa yalnız mısın sen yine

Benim gibi boynu bükük

Gözü yaşlı tek başına

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Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle

Yoksa yalnız mısın sen yine

Benim gibi boynu bükük

Gözü yaşlı tek başına