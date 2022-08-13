Söyle Buldun Mu şarkı sözleri! Söyle Buldun Mu şarkı sözleri neler?
Türk pop müziği ve caz sanatçısı Ayten Alpman'ın Söyle Buldun Mu şarkı sözleri "Söyle Buldun Mu şarkı sözleri" şeklinde dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Söyle Buldun Mu şarkı sözleri neler? Detayları haberimizde…
Ayten Alpman'ın Ayten Alpman Klasikleri albümünde bulunan Söyle Buldun Mu şarkısının sözleri dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Söyle Buldun Mu şarkı sözleri neler? İşte Söyle Buldun Mu şarkı sözleri…
SÖYLE BULDUN MU ŞARKI SÖZLERİ
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam ağlasam kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere
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Yine eskisi gibi beraber olsak
Ne olur sanki geçenleri unutsak
Hayat bitse dünya dursa
Ölüm bile olsa biz ayrılmasak
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Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı tek başına
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Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı tek başına