Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, maç sonunda yaşanan olayların takipçisi olacak. Gelişmeler spor gündemini meşgul ederken Josef de Souza Twitter hesabı ne ve Souza profilini neden siyah yaptı gibi konular merak edildi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek futbolculara uçan tekme atan taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza'nın kırmızı kart görmesini kabul edilemez bulan siyah beyazlı yönetim, hemen harekete geçerek kartın iptali için federasyona başvurdu. Gelişmeler sonrası Souza'nn profilinin siyah olması da dikkatleri çekti. Peki, Souza profilini neden siyah yaptı? Josef de Souza Twitter hesabı ne?

SOUZA PROFİLİNİ NEDEN SİYAH YAPTI?

Dün son düdüğünün ardından sahaya girerek futbolculara uçan tekme atan taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza'nın kırmızı kart gördü. Josef de Souza duruma tepki olarak Twiter hesap profilini siyah yaptı.