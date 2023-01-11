Southampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Southampton - Manchester City maçı şifresiz mi?
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İngiltere Lig Kupası Maçı hedefine ulaşmak isteyen Southampton - Manchester City bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Southampton - Manchester City maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Southampton - Manchester City maçı ne zaman?
İngiltere Lig Kupası Maçı heyecanla beklenen müsabakada Southampton - Manchester City karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Southampton - Manchester City maçı şifresiz mi? Southampton - Manchester City maçı hakemi kim? Southampton - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Southampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Southampton - Manchester City maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Southampton ile Manchester City arasındaki İngiltere Lig Kupası maçı, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Southampton-Manchester City Maçı, 11 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Southampton-Manchester City Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Southampton ve Manchester City, karşı karşıya geleceği İngiltere Lig Kupası maçı, Southampton'da, St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak.