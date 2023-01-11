Southampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Southampton - Manchester City maçı şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası Maçı hedefine ulaşmak isteyen Southampton - Manchester City bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Southampton - Manchester City maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Southampton - Manchester City maçı ne zaman?