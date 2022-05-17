Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Southampton - Liverpool maçı şifresiz mi? - Haberler

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Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Southampton - Liverpool maçı şifresiz mi?

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Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Southampton - Liverpool maçı şifresiz mi?

Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Southampton - Liverpool bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Southampton - Liverpool maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

Premier Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Southampton - Liverpool karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Southampton - Liverpool maçı şifresiz mi? Southampton - Liverpool maçı hakemi kim? Southampton - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Southampton - Liverpool Premier Lig maçı, 17.05.2022 Salı bugün saat 22.45'te başlayacak.

Southampton - Liverpool Premier Lig maçı S Sport'tan yayınlanacak.

Southampton - Liverpool maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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Premier League, Gündem, Spor, Haberler

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