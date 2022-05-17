Southampton - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? Liverpool yendi mi yenildi mi? Liverpool'un şampiyon olma olasılığı yok mu? - Haberler

Southampton - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? Liverpool yendi mi yenildi mi? Liverpool'un şampiyon olma olasılığı yok mu?
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İngiltere Premier Lig'de 37. hafta maçları devam ediyor. Bugün Liverpool şampiyonluk yolunda Southampton ile karşılaşacak. Maçın ilk yarısına bitmesine yakın izleyiciler, Southampton - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? Liverpool yendi mi yenildi mi? Liverpool'un şampiyon olma olasılığı yok mu? merak etti. İşte detaylar...
Southampton - Liverpool maçı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Southampton - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? Liverpool yendi mi yenildi mi? Liverpool'un şampiyon olma olasılığı yok mu? merak ediyor. Peki, Southampton - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? Southampton - Liverpool maçı hangi kanalda? Southampton - Liverpool maçı nerede oynanıyor?
Southampton - Liverpool maçı bugün 17 Mayıs Salı günü saat 21:45'te başladı.
Southampton - Liverpool maçını S Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Southampton - Liverpool maçı, Southampton'da, St.Mary's Stadyumu'nda oynanacak.
Maç şuanda 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Southampton'un golleri :
- 13. dakika : Nathan Redmond
Liverpool'un golleri :
- 27. dakika : Takumi Minamino
- 67. dakika : Joel Matip
Maçta Liverpool 2-1 öne geçti.
Liverpool şuanda 86 puanla 2. sırada. Eğer bu maçta berabere kalırsa 87 puanda olacak. Birinci sıradaki M. City ise 90 puanla ilk sırada. Eğer Liverpool bu maçta yenilirse M. City lig bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk için Liverpool'un kazanması veya en kötü berabere kalması gerekiyor.