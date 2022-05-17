Southampton - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? Liverpool yendi mi yenildi mi? Liverpool'un şampiyon olma olasılığı yok mu? - Haberler

Southampton - Liverpool maçı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Southampton - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? Liverpool yendi mi yenildi mi? Liverpool'un şampiyon olma olasılığı yok mu? merak ediyor. Peki, Southampton - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? Southampton - Liverpool maçı hangi kanalda? Southampton - Liverpool maçı nerede oynanıyor?

SOUTHAMPTON - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Southampton - Liverpool maçı bugün 17 Mayıs Salı günü saat 21:45'te başladı.

SOUTHAMPTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Southampton - Liverpool maçını S Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

SOUTHAMPTON - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Southampton - Liverpool maçı, Southampton'da, St.Mary's Stadyumu'nda oynanacak.

SOUTHAMPTON - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç şuanda 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Southampton'un golleri :

13. dakika : Nathan Redmond

Liverpool'un golleri :

27. dakika : Takumi Minamino

67. dakika : Joel Matip

Maçta Liverpool 2-1 öne geçti.

LİVERPOOL'UN ŞAMPİYON OLMA OLASILIĞI VAR MI, YOK MU?

Liverpool şuanda 86 puanla 2. sırada. Eğer bu maçta berabere kalırsa 87 puanda olacak. Birinci sıradaki M. City ise 90 puanla ilk sırada. Eğer Liverpool bu maçta yenilirse M. City lig bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk için Liverpool'un kazanması veya en kötü berabere kalması gerekiyor.

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