Southampton - Brighton canlı izle! 26 Aralık Southampton - Brighton maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı?
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Dünya Kupası'nın ardından Premier Lig maçları bugün başladı. Bugünkü maçlardan birisi de Southampton - Brighton maçı oldu. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Southampton - Brighton maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Southampton - Brighton maçı nereden izlenir? Southampton - Brighton canlı yayın linki var mı? İşte detaylar...
Premier Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Premier League (genellikle İngiltere dışında England Premier League (EPL) olarak adlandırılır), İngiliz futbolunda lig sisteminin en üst seviyesindeki ligdir. Southampton - Brighton canlı izle! 26 Aralık Southampton - Brighton maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı?
Southampton - Brighton maçı 26 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 18:00 'da başladı.
Southampton - Brighton maçını bein Max 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı bein Max 2 kanalından canlı izleyebilirsiniz.
Maçta Brighton 3-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Brighton'un golleri:
- 14. dakika : Adam Lallana
- 35. dakika : Romain Perraud (Kendi kalesine)
- 56. dakika : Solly March
Maç, Southampton'da, St.Mary's Stadyumu'nda oynanacak.