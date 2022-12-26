Southampton - Brighton canlı izle! 26 Aralık Southampton - Brighton maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı?

Dünya Kupası'nın ardından Premier Lig maçları bugün başladı. Bugünkü maçlardan birisi de Southampton - Brighton maçı oldu. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Southampton - Brighton maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Southampton - Brighton maçı nereden izlenir? Southampton - Brighton canlı yayın linki var mı? İşte detaylar...