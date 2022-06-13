Source 2 Oyun Motoru Hakkında Önemli Bilgiler! - Haberler

Oyuncuların büyük ilgisini toplayan ve oyun camiasının gündemini meşgul eden Valve şirketinin oluşturduğu Source 2 oyun motoru bilinmesi gereken bazı detaylar içeriyor. İşte bu detaylar...

SOURCE OYUN MOTORLARI NEDİR?

Valve şirketinin oyunları gerek olay örgüsü, gerekse grafikleri ile Herkesin ilgi odağı olmayı başarmış projelerdir. İşte Valve şirketinin böylesine başarılı oyunlar geliştirmesinin en büyük sebeplerinden biri de tabii ki kullandıkları oyun motorlarıdır.

Şu anda ise şirketin aktif olarak kullandığı iki oyun motoru var: Source ve Source 2. Bu iki oyun motorundan ilki olan Source, ilk olarak Ekim 2004'te adını verdiği Counter Strike: Source oyunu ile çıkışını yaptı. Ardından da Valve'ın birçok oyununda kullanılmaya başlandı. Bunlar arasında en popülerleri ise Half-Life 2 (2004), Team Fortress 2 (2007), Left 4 Dead 2 (2009), Portal 2 (2011), Counter-Strike: Global Offensive (2012)'dir.

VALVE, NEDEN YENİ BİR SOURCE MOTORU ÇIKARTTI?

Valve, hali hazırda bir oyun motoru varken neden yenisini çıkartıyor? Bunun sebebi ise dinamik oyun sektörünün sürekli değişmesi sonucu oyun şirketleri oyuncuları kendine çekmek için yeni teknolojiler üretiyor. Valve şirketi de oyunlarının kabuk bağlamaması için kendisi de yeni bir teknoloji geliştirmeliydi. İşte bu bağlamda Source 2 oyun motorunuçıkardı.

SOURCE 2 MOTRUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Source 2, yapımına 2007 yılında Half-Life 2: Episode Two'nun piyasaya sürülmesinden sonra başlandı. İlk demosu ise 2010 yılında test edilmiştir. 2015 yılında Dota 2 oyununun tamamı Source 2 motoruyla baştan aşağı yeniden düzenlendi. Mart 2020'deHalf-Life: Alyx'in çıkış yapması ile Source 2'nin ilk genel beta sürümü Mayıs 2020'de yayınlanmıştır.

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