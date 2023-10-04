Souffle de fromage tarifi! MasterChef Souffle de fromage nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Souffle de fromage hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Souffle de fromage hazırladı. Peki, Souffle de fromage nedir? Souffle de fromage nasıl yapılır? Souffle de fromage nedir?
Fransız mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Souffle de fromage ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Souffle de fromage nasıl yapılır? Souffle de fromage nedir? Souffle de fromage nasıl yapılır, Souffle de fromage yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Souffle de fromage yapıldı, evde klasik Souffle de fromage yapıldı! İşte en güzel Souffle de fromage!
SOUFFLE DE FROMAGE TARİFİ!
120 g rendelenmiş Comté AOP
Yumurta sarısı
6 yumurta sarısı
Un
60 gr un
Tereyağı
Değirmen biberi
YAPILIŞI
- Bir tencereye eritmek için biraz tereyağı koyun.
- Unu bir kerede ekleyin, karıştırın.
- Orta ateşte 3 dakika pişirin.
- Un ve tereyağı karışımı bal peteği oluşana kadar bekleyin.
- Sütü karıştırarak tencereye dökün.
- Tuz, karabiber ve rendelenmiş muskat ile tatlandırıp karıştırın.
- Suyu kaynatın.
- Tavayı ocaktan alıp kuvvetlice karıştırın.
- Karıştırırken rendelenmiş peyniri ve yumurta sarısını ekleyin.
- Hazırlığı bir salata kasesine koyun.
- Yumurta aklarını köpürene kadar çırpın.
- Yumurta beyazlarının yarısını karışıma ekleyin.
- İçeri doğru katlayarak yavaşça karıştırın.
- Beyazların ikinci yarısı için de aynısını yapın.
- Unu kaplayın.
- Kalıbı yumuşak tereyağıyla cömertçe yağlayın.
- Fırına koymadan önce fırın tepsisini ısıtın ve kalıbınızı üzerine yerleştirin.
- Öncelikle suflenizi ızgara pozisyonunda 2-3 dakika fırına verip kabuklu bir kıvam elde edin.
- Daha sonra suflenizin büyüklüğüne göre 180°C veya Th.6 fırında 25 dakika kadar pişirin.