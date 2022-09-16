Sosyolog mesleğini yapmak isteyenler Sosyolog maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sosyolog maaşları ve Sosyolog ücretleri hakkında araştırma yapanlar Sosyolog maaşları ne kadar? Güncel zamlı Sosyolog maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, Sosyolog maaşları ne kadar?

Kariyerini Sosyolog mesleği üzerine yapmayı düşünenler Sosyolog maaşları ne kadar? Güncel zamlı Sosyolog maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Sosyolog maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

SOSYOLOG MAAŞLARI NE KADAR?

Sosyolog maaşları 5.500 ile 10.500 arasında değişkenlik gösteriyor.