Aile destek yardımı ödeme tarihi 2023 Eylül ayı ile vatandaşların gündeme geldi. Hak sahiplerine Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı araştırmalar sürüyor. Peki, Sosyal yardım parası ne zaman yatar? Eylül ayı sosyal yardım parası ödemeleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

Her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri için Sosyal yardım parası ne zaman yatar? Araştırmaları gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı kapsamında ödeme almakta olan kişiler tarafından Sosyal yardım parası ne zaman yatar? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenlerden bir tanesi. Peki, Sosyal yardım parası ne zaman yatar? Eylül ayı sosyal yardım parası ödemeleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN YATAR?

Her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri için Eylül ayı aile destek parasının ayın 11'inden itibaren hesaplara yatırılması öngörülmekte. Eylül ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM VAR MI?

Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir. Aile Destek Programı için başvuru yapacak olan vatandaşlar, haberimiz içerisinde yer almakta olan Aile Destek Programı ödemesi kısmındaki bölüm üzerinden e devlet Aile Destek Programı başvuru ekranına ulaşabilir.