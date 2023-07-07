Aile destek yardımı ödeme tarihi 2023 Temmuz ayı ile vatandaşların gündeme geldi. Hak sahiplerine Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı için son dakika açıklama geldi. Peki, Sosyal yardım parası ne zaman yatacak Temmuz? Temmuz ayı sosyal yardım parası yattı mı, ayın kaçında? Aile Destek Yardımı uzatıldı mı, bitti mi? İşte detaylar…

Her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." dedi. Peki, Sosyal yardım parası ne zaman yatacak Temmuz? Temmuz ayı sosyal yardım parası yattı mı, ayın kaçında? Aile Destek Yardımı uzatıldı mı, bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK TEMMUZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Aile Destek Programı ödemelerinin devam edeceğini duyurdu. Her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri, belirlenen kişilere 850 TL ile 1250 TL arasında yardım sağlamaktadır. Aile Destek Ödemeleri, haziran ayında sona ereceği planlanmıştı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yıl da devam edeceği müjdesi verildi. Bu kararla birlikte, ailelerin sosyal destekler kapsamında sağlanan yardımlarının devam etmesi planlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ödeme dönemi, 12 aylık bir süreyi kapsamaktadır ve 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla sona ermesi öngörülmekteydi. Ancak, alınan kararla birlikte bu programın devam edeceği ve Temmuz ayı itibarıyla yeni ödemelerin gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

TEMMUZ AYI SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI, NE ZAMAN?

Temmuz ayı için Aile Destek Yardımı ödeme tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bununla birlikte, ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması beklenmektedir. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda, tarafımızdan haberlerimizde duyurulacaktır.

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, hane halkının aylık gelirine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ödeme tutarları şu şekildedir:

- Aylık geliri 450 TL ve altında olanlar, 1.250 TL ödeme alacaklar.

- Aylık geliri 450 TL üzerinde ve 911,15 TL altında olanlar, 1.100 TL ödeme alacaklar.

- Aylık geliri 911,15 TL üzerinde ve 1372,30 TL altında olanlar, 950 TL ödeme alacaklar.

- Aylık geliri 1372,30 TL üzerinde ve 1833,45 TL'den az olanlar, 850 TL ödeme alacaklar.

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