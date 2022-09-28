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Sosyal yardım parası ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım parası ödeme tarihi ne zaman?

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Sosyal yardım parası ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım parası ödeme tarihi ne zaman?

Türkiye'de birçok kişinin faydalanacak olduğu sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Sorusu, yardım almak isteyen birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki, birçok aile tarafından merak edilen ve araştırılan Sosyal yardım parası ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım parası ödeme tarihi ne zaman?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamaların ardından sosyal yardım parası ödeme tarihi ve yardım detayları için açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar ile beraber merak edilen birçok soru açıklığa kavuştu. Bakan Yanık tarafından yanıtlanan soruların başında Sosyal yardım parası ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorusu da yer aldı. Peki, Sosyal yardım parası ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım parası ödeme tarihi ne zaman?

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamalarda, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI

  • Başvuran kişinin;
  • Türk vatandaşı olmaması,
  • Mavi Kart sahibi olması,
  • Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
  • 18 yaşından küçük olması,
  • Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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