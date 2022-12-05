Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli ödeme yapılıyor. "Aile sosyal yardım parası" ve "Aile destek ödemesi" gibi isimlerle anılan bu ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşlar da banka hesapları aracılığı ile ücretlerini alacakları tarihi merak ediyor. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında sosyal yardım desteği sağlanıyor. Aile odaklı sosyal yardım ödemelerini gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen destek ödemesinin takvimi merak ediliyor. . Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek? İşte detaylar haberimizde...
ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aralık ayı destek ödemelerinin ayın ilk 10 gününde yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent— Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022