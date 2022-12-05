Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli ödeme yapılıyor. "Aile sosyal yardım parası" ve "Aile destek ödemesi" gibi isimlerle anılan bu ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşlar da banka hesapları aracılığı ile ücretlerini alacakları tarihi merak ediyor. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?